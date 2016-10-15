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Кобзон поет в Луганске и собирается в Донецк

Кобзон поет в Луганске и собирается в Донецк
Иосиф Кобзон снова спел для жителей Луганска, сообщает replyua.net со ссылкой на российский источник РИА. Новости. В сообщении говорится о том, что российский певец и депутат Госдумы дал большой концерт в оккупированном Луганске, а после выступления обратился к жителям города с речью.

«В Луганске живет очень самоотверженный и мужественный народ, все луганчане – оптимисты, которые борются за свою свободу и верят в нее», заявил Иосиф Кобзон. В сообщении российского источника указано, что после выступления «особой награды» удостоился Алексей Евсюков, который аккомпанирует Кобзону на пианино. Музыканта якобы наградили орденом за заслуги, который был утвержден указом главаря «ЛНР» Плотницкого. Кобзон тоже не остался без наград – местные «власти» вручили исполнителю икону Пресвятой Богородицы в честь праздника, который отмечался накануне.

Напомним, что ранее стало известно о том, что скандальный российский певец также анонсировал свой визит в Донецк. Кобзон должен принять участие в фестивале «Звезды мирового балета», и он выступит в финальной части концерта, который пройдет в Донецке.

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