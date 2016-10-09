П’яний «замначальника поліції» ЛНР в Первомайську увірвався з пістолетом в бар і влаштував дебош

Заступник «начальника поліції» Первомайська Луганської області, який знаходиться під контролем бойовиків ЛНР влаштував п'яний дебош в кафе, погрожуючи його відвідувачам застосуванням зброї, інформує replyua.net, з посиланням на блогера і журналіста Дениса Казанського.
За повідомленнями з місця подій, інцидент стався 05 жовтня. У цей день співробітники «поліції» відзначали День карного розшуку і знаходилися в стані сильного сп'яніння. Після того як «замначальника поліції» ЛНР добре набрався він увірвався в один з барів, розмахуючи пістолетом. Там він став викрикувати образи на адресу відвідувачів і погрожувати їм, що всіх розстріляє.
Одному з власників кафе вдалося схопити дебошира за руки і тримати до прибуття бойовиків з військової комендатури, які відвезли бандита з собою. «Майже кожен день з ОРДЛО повідомляють про те, як «визволителі» роблять «бєспрєдєл». Але на жаль, не часто знімають це на відео, тому більшість повідомлень проходять просто на рівні чуток і коментарів у соцмережах», – прокоментував Денис Казанський в Facebook.
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