У "ЛНР" заявили, що готові до розведення військ біля Станиці Луганської

Розведення сил та засобів в районі населеного пункту Станиця Луганська почнеться завтра, 9-го жовтня. Про це сьогодні пишеться на одному з проросійських ресурсів «Луганський інформцентр», який посилається на заяву одного з представників так званої «ЛНР», «керівника народної міліції» Анащенка Олега, передає replyua.net.
«У Мінську 5-го жовтня відбулася чергова зустріч Тристоронньої контактної групи, на якій ухвалили чергове рішення щодо розведення сил та засобів в районі населеного пункту Станиця Луганська 9-го жовтня. Ми повністю готові для виконання даної домовленості. Чекаємо відповіді від ЗСУ», - сказав представник «ЛНР».
Як зазначалося раніше, Збройні сили України заявляли про те, що в районі населеного пункту Станиця Луганська відведення сил та засобів неможливе, оскільки бойовики продовжують порушувати режим припинення вогню. Проте представники самопроголошеної республіки переклали вину на плечі українських військовослужбовців, звинувативши їх у тому ж самому. Як відомо, 7-го жовтня відбулося успішне розведення сил та засобі в районі селища Петрівське. Дану інформацію було підтверджено представниками спеціальної моніторингової місії ОБСЄ.
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