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На Луцк обрушилась непогода

На Луцк обрушилась непогода
Луцк стал одним из первых городов Украины, на который обрушился сильнейший снегопад. Как информирует replyua.net, снегопад начался вчера вечером, и улицы Луцка засыпало снегом за считанные минуты. На своей странице в Фейсбуке Николай Романюк, городской глава, сообщает о том, что коммунальщики начали устранять последствия непогоды буквально сразу – в субботу вечером на дежурство выехала снегоуборочная техника, также все дороги начали посыпать реагентами.

По словам мэра города, снова возникла проблема, как и в прошлом году во время первого снегопада. «Большинство автомобилистов припарковали свой транспорт прямо на дороге, и снегоуборочная техника не может работать в нормальном режиме. Обращаюсь к водителям – убирайте свои авто с проезжей части, чтобы коммунальщики смогли устранить последствия мощного снегопада. Патрульная полиция уже получила некоторые указания, согласно которым она должна создать все необходимые условия для беспрепятственной работы техники на дорогах Луцка», подчеркнул Романюк.

Напомним, что сегодня снегопад прогнозируется на большей территории Украины. В некоторых областях в первой половине дня пройдут ливни, а к вечеру резко похолодает и начнется снег.
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