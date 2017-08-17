Вирус Коксаки добрался до Кривого Рога

В инфекционной больнице Кривого Рога сразу у четырнадцати пациентов диагностировали вирус Коксаки, и в настоящий момент все заболевшие проходят стационарное лечение.
Как информирует replyua.net со ссылкой на krivbass.city, вспышки вируса Коксаки на сегодняшний день были зафиксированы уже в нескольких регионах Украины: в Сумах, в Чертковском районе Тернопольской области и в Черновцах. Однако в Минздраве Украины уже заявили, что ситуация находится под контролем, и повода для паники пока нет. Ольга Голубовская, главный инфекционист Минздрава, ранее заявила о том, что настоящие цифры по числу заболевших никто назвать не сможет, поскольку система эпидемиологического надзора в Украине сильно разбалансирована.
Вакцины против вируса Коксаки не существует, и, если он диагностируется, применяются самые простые методы лечение – сбивание температуры с помощью жаропонижающих препаратов и употребление большого количества жидкости. Инфекционист при этом отметила, что для профилактики заболевания нужно пить чистую воду, а лучше всего кипятить ее, часто мыть руки с мылом, избегать купания в бассейнах, избегать попадания воды и различных предметов в рот на месте отдыха.