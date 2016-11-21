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СпецтемаТрагическая потеря Украины: под Песками погиб командир украинской разведки

У СБУ розвінчали черговий фейк російських ЗМІ

У СБУ розвінчали черговий фейк російських ЗМІ
Українські журналісти проаналізували чергову гучну «сенсацію», надану російськими пропагандистами і дійшли висновку, вона не відповідає дійсності, - про це інформує replyua.net, посилаючись на публікації порталу «Ліга.нет».

Так, сьогодні, двадцять першого листопада 2016 року, російські ЗМІ, з посиланням на речників їхнього оборонного відомства, оприлюднили інформацію, що українські спецслужбовці викрали з території окупованого Кримського півострова двох військових та вивезли їх до тюрми в Миколаївській області. Навіть було названо імена «викрадених» - прапорщик Максим Одинцов та молодший лейтенант Олександр Баранов.

Тим не менш, реальність виявилась далеко не такою захопливою. Речник СБ України Олена Гітлянська пояснила, що ці двоє чоловіків були затримані правоохоронцями під час перетину адміністративного кордону з окупованим Кримом. Раніше вони несли службу у лавах збройних сил України, проте після анексії зрадили присязі і пішли працювати в російську армію . Відтак, їх було заарештовано як дезертирів. Варто зауважити, що на території окупованого Криму продовжується незрозуміла активність місцевих силовиків – так, сьогодні з’явилось повідомлення про затримання ще двох «українських диверсантів».
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