На Киевщине начальник убил подчиненного из-за зарплаты

В прокуратуре Киевской области проинформировали о задержании в Киево-Святошинском районе мужчины, который жестоко расправился с одним из своих подчиненных, сообщает replyua.net.
Некоторое время назад в Боярскую больницу поступил 46-летний мужчина с огнестрельным ранением, однако медики не смогли спасти ему жизнь – пострадавший скончался, не приходя в сознание. По горячим следам сотрудники правоохранительных органов вышли на след убийцы. Им оказался 33-летний начальник убитого. В сообщении полиции говорится о том, что работодатель решил расправиться со своим подчиненным, которому он задолжал заработную плату. Мужчине уже предъявили обвинение по статье 115 части первой – умышленное убийство. Если вину задержанного докажут, ему грозит длительный тюремный срок – до 15 лет.
Также задержанному предъявили обвинение по статье 263 части первой – незаконное обращение с боеприпасами и оружием. Мера задержания для задержанного – арест до суда. В настоящий момент следственные органы продолжают выяснять все детали этого страшного преступления.
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter