Пьяный парень взорвал гранату в центре Киева

Молодой человек в нетрезвом состоянии взорвал гранату в дворе улицы Большая Житомирская, 40, что непосредственно в центральной части Киева. Как сообщает replyua.net со ссылкой на информацию правоохранительных органов, обошлось без пострадавших.
После полученного вызова на место происшествия отправились специальные наряды полицейских и сотрудники следственно-оперативной группы.
Уже непосредственно на месте происшествия наряд полиции охраны увидел двух подозрительных мужчин, находящихся в состоянии сильного алкогольного опьянения. Выяснилось, что оба злоумышленника 1991 и 1992 годов рождения, они киевляне. В кармане одного из них была обнаружена чека от гранаты. Парень был задержан, а его товарища, после проведения опроса, отпустили.
В следствии взрыва повреждения были нанесены чугунной крышке канализационного коллектора, воротам гаража и припаркованному недалеко автомобилю Audi, владельцем которого является местный житель.
На месте данного происшествия эксперты-криминалисты уничтожили остатки взрывного предмета, которые затем были отправлены на исследование. В соответствии с предварительными данными, взорвалась граната Ф-1.
Полицейские начали расследование сразу двух уголовных производств: по ч. 4 ст. 296 ("Хулиганство") и ч. 1 ст. 263 ("Незаконное обращение с оружием, боеприпасами или взрывчатыми веществами") Уголовного кодекса Украины. Хулиган может провести до семи лет в местах лишения свободы.
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter