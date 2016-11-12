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Пьяный парень взорвал гранату в центре Киева

Пьяный парень взорвал гранату в центре Киева
Молодой человек в нетрезвом состоянии взорвал гранату в дворе улицы Большая Житомирская, 40, что непосредственно в центральной части Киева. Как сообщает replyua.net со ссылкой на информацию правоохранительных органов, обошлось без пострадавших.

После полученного вызова на место происшествия отправились специальные наряды полицейских и сотрудники следственно-оперативной группы.

Уже непосредственно на месте происшествия наряд полиции охраны увидел двух подозрительных мужчин, находящихся в состоянии сильного алкогольного опьянения. Выяснилось, что оба злоумышленника 1991 и 1992 годов рождения, они киевляне. В кармане одного из них была обнаружена чека от гранаты. Парень был задержан, а его товарища, после проведения опроса, отпустили.

В следствии взрыва повреждения были нанесены чугунной крышке канализационного коллектора, воротам гаража и припаркованному недалеко автомобилю Audi, владельцем которого является местный житель.

На месте данного происшествия эксперты-криминалисты уничтожили остатки взрывного предмета, которые затем были отправлены на исследование. В соответствии с предварительными данными, взорвалась граната Ф-1.

Полицейские начали расследование сразу двух уголовных производств: по ч. 4 ст. 296 ("Хулиганство") и ч. 1 ст. 263 ("Незаконное обращение с оружием, боеприпасами или взрывчатыми веществами") Уголовного кодекса Украины. Хулиган может провести до семи лет в местах лишения свободы.
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Горячая тема: Команда Трампа передала своим иностранным союзникам тайное сообщение, - Пономарь
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