Полиции Мукачево удалось предотвратить суицид девушки

Агентство АНН сообщает, что патрульным полиции удалось предотвратить сегодня случай суицида в Закарпатской области – девушка пыталась совершить самоубийство путем повешения – об этом передает replyua.net.
Полиции Мукачево стало известно о намерениях девушки благодаря телефонному звонку, поступившему от неизвестного. Во время разговора удалось выяснить номер мобильного телефона девушки. Совершив по нему звонок, патрульные связались с молодой женщиной, она подтвердила, что собирается покончить с собой и положила трубку. По адресу, где проживает девушка, тут же выехала группа патрульных, которые обнаружили ее уже в бессознательном состоянии – из-за забора участка, на котором находится ее дом, было видно, что девушка уже повесилась на дереве.
Патрульным удалось прибыть еще до того, как женщина умерла – они указали ей первую помощь, благодаря чем она пришла в сознание. В данный момент пострадавшая находится в больнице, обстоятельства инцидента выясняются. Напоминаем, что в мае текущего года полиции Закарпатской области удалось предотвратить суицид 16-летнего подростка, пытавшегося отравиться таблетками.
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