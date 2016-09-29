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Пожар в школе Печерского района Киева

Пожар в школе Печерского района Киева
Сегодня около девяти часов утра на пульт дежурного Главного управления ГСЧС по Киеву поступило сообщение о возгорании в школе, расположенной по адресу Печерский спуск, 13А. Как информирует replyua.net со ссылкой на «Новое время», пожарные службы прибыли на место ровно через семь минут и установили, что возгорание произошло в подвальном помещении образовательного учреждения. Спасатели сразу начали эвакуировать школьников и учителей, после чего спустились в подвальное помещение.

Из здания пришлось эвакуировать шестьсот человек. Пожарные службы провели осмотр подвала и установили, что произошло короткое замыкание в электрощитовой, после чего пожар распространился на площади в один квадратный метр. Возгорание удалось ликвидировать всего за несколько минут. В ГСЧС подчеркнули, что во время пожара никто не пострадал, сейчас все сотрудники школы и дети находятся в полной безопасности.

Напомним, что вчера ночью горел цех по производству обуви, который находится в Броварском районе под Киевом. Пожар охватил площадь в 800 квадратных метров, и спасателем потребовалось несколько часов, чтобы полностью его потушить. Информации о пострадавших не поступало.

Пожар в школе Печерского района Киева
Пожар в школе Печерского района Киева

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