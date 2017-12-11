Из-за сильного снегопада на улицы Киева выведено более 300 единиц снегоуборочной техники

В пресс-службе Киевской городской государственной администрации заявили о том, что сегодня, 11 декабря, на улицах столицы будут работать более трехсот единиц снегоуборочной техники, кроме того, бригады ручной уборки переходят на усиленный режим работы, информирует replyua.net.
В пресс-службе КГГА отметили, что бригады ручной уборки снега выполняют самую разную работу – посыпают дороги реагентами, а также очищают от снега тротуары, остановки общественного транспорта, подходы к переходам и лестничные марши. «В работе задействовано 313 единиц спецтехники предприятий КК Киевавтодор, в том числе 78 снегоочистительных машин, 106 солеразбрасывателей, 48 тракторов со специальным снегоочистительным оборудованием и тому подобное», - отметили в пресс-службе.
Напомним, что сегодня в ГСЧС предупредили о резком ухудшении погодных условий, Непогода ожидается не только в Киеве: в большинстве областей синоптики прогнозируют усиление ветра, мокрый снег и гололедицу, в связи с чем ситуация на дорогах будет очень сложной, особенно в утренние часы.