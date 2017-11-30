валюта
СпецтемаЗвезда «Сватов» сделал новое громкое заявление в адрес Украины

Кличко рассказал об альтернативе гаражам в Киеве

Кличко рассказал об альтернативе гаражам в Киеве
Виталий Кличко, столичный мэр, заявил о том, что вместо гаражей в Киеве могут появиться многоуровневые паркинги. Как информирует replyua.net со ссылкой на Интерфакс-Украина, глава Киева рассказал, что через несколько дней парламент будет рассматривать закон о парковке во втором чтении. И принятие этого закона поможет столице избавиться от старых гаражей.

По словам столичного мэра, Киев будет привлекать инвесторов для строительства многоуровневых парковок. «Надеюсь, что на следующей неделе Верховная Рада примет во втором чтении закон о парковке, который даст нам возможность и наводить порядок с парковкой на улицах, и привлекать инвесторов для строительства паркингов. В том числе многоэтажных паркингов на месте гаражей. Мы ожидаем, что многих инвесторов привлекут такие возможности, а нам это поможет в наведении порядка на улицах нашего города», - подчеркнул мэр.

29 ноября, в среду, депутаты Киевского горсовета проголосовали за запрет парковки более чем на 60 столичных улицах. Депутаты уточнили, что речь идет только об эвакуации транспорта, который был припаркован в нарушение правил.
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Горячая тема: Звезда «Сватов» сделал новое громкое заявление в адрес Украины

Срочно: Вокруг Донецкого университета разгорается нешуточный скандал
Важное за сутки
29 ноя 2017
20162

Йованович выступила с громким заявлением по строительству Керченского моста

Посол Соединенных Штатов Америки в Украине Мари Йованович в ходе выступления на Международной конференции по морской безопасности, заявила, что строительство в оккупированном Крыму может в

29 ноя 2017
7659

«Его только это и держит»: американский политолог спрогнозировал конец Путина

В беседе с журналистами «Обозревателя» американский политический эксперт Джейсон Смарт заявил, что глава Кремля Владимир Путин сохраняет власть только благодаря своему ближайшему окружению, в связи с

29 ноя 2017
5956

«Возможно ли скорое полномасштабное вторжение РФ в Украину? - Да!»: Сазонов рассказал, чего боится Путин

Известный украинский блогер Кирилл Сазонов в своем «Фейсбуке» предложил разобраться реально, может ли в ближайшее время произойти широкомасштабное вторжение российской армии в Украину. Как пишет

29 ноя 2017
5578

Блогер: нужно было поссориться с Венгрией, попить крови друг другу с поляками и только сейчас прийти к такому решению

После того как за три месяца успели поссориться с Венгрией, попить крови друг другу с поляками внезапно украинцы приходят к решению, которое было очевидным сразу, которое можно было вписать в закон

Последние новости

Шуфрич и Савченко синхронно решили «ударить» по Украине

В ВР намерены сажать граждан, отрицающих Голодомор как геноцид

Трамп-младший готов дать показания по делу о вмешательстве России

Реальная зарплата в Украине ниже, чем в России и Молдове

Лозовой: Даниленко не мешало бы посмотреть в словарь перед тем, как использовать слова, с которыми она не очень хорошо знакома

Трамп «поставил на место» Терезу Мэй

Без пропаганды? В Интернете разоблачили «украинский» сериал «Сваты»

Кличко рассказал об альтернативе гаражам в Киеве

Историк: «Поляки воспринимают Украину так же, как и Россию»

Депутат Госдумы: Киев еще будет рукоплескать от строительства Керченского моста

Путин окончательно развенчал интригу

В МИД России прозвучало еще одно громкое заявление по Крыму

В МИД РФ сравнили действия Трампа с курсом Обамы

«Борисполь» готовится принять еще пять авиакомпаний

Волонтер: «Если мы хотим, чтобы нас уважали, мы должны уважать сами себя»

Твиттер погубит Трампа: из-за своего твитта американский президент опять оказался в центре скандала

Пономарь: «В последний день осени несколько хороших новостей для Украины»

Ситуация на Донбассе несет угрозу всему Западу – Полторак

В Госдепе снова заговорили о передаче Украине оружия

Политолог: развязка скандала на NewsOne – Мураева не предали его друзья

 Новости за день