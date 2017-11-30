Кличко рассказал об альтернативе гаражам в Киеве

Виталий Кличко, столичный мэр, заявил о том, что вместо гаражей в Киеве могут появиться многоуровневые паркинги. Как информирует replyua.net со ссылкой на Интерфакс-Украина, глава Киева рассказал, что через несколько дней парламент будет рассматривать закон о парковке во втором чтении. И принятие этого закона поможет столице избавиться от старых гаражей.
По словам столичного мэра, Киев будет привлекать инвесторов для строительства многоуровневых парковок. «Надеюсь, что на следующей неделе Верховная Рада примет во втором чтении закон о парковке, который даст нам возможность и наводить порядок с парковкой на улицах, и привлекать инвесторов для строительства паркингов. В том числе многоэтажных паркингов на месте гаражей. Мы ожидаем, что многих инвесторов привлекут такие возможности, а нам это поможет в наведении порядка на улицах нашего города», - подчеркнул мэр.
29 ноября, в среду, депутаты Киевского горсовета проголосовали за запрет парковки более чем на 60 столичных улицах. Депутаты уточнили, что речь идет только об эвакуации транспорта, который был припаркован в нарушение правил.