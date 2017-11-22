Кива берет под «личную защиту» Вечный огонь в парке Славы

Илья Кива, бывший советник главы МВД, заявил о том, что Вечный огонь в столичном парке Славы, который уже несколько раз подвергался акту вандализма, начали охранять с восьми часов вечера 21 ноября. Как сообщает replyua.net, на своей странице в Фейсбуке Кива написал, что берет под защиту Вечный огонь.
«В память о своем деде, Герое Советского Союза Киве Филиппе Денисовиче. Я, участник боевых действий на Донбассе, принял решение взять под защиту Вечный огонь в парке Славы в Киеве! Как руководитель общественной организации «Всеукраинский союз ветеранов АТО» я беру на себя ответственность и беру под защиту память о воинах, отдавших свои жизни за освобождение Украины от нацистской Германии», - отметил Кива. Также бывший советник главы МВД подчеркнул, что осквернять память и историю своих дедов и прадедов могут лишь «слабаки».
Также Кива добавил, что со вчерашнего вечера Вечный огонь начали охранять ветераны АТО, и это заявление на «официальном уровне». Также Кива выложил на своей странице видео, подтверждающее, что возле Вечного огня действительно дежурит караул из ветеранов АТО.