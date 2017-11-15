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Ани Лорак тайно выступила на концерте в Киеве

Ани Лорак тайно выступила на концерте в Киеве
Известная украинская певица Ани Лорак, которая недавно в Москве стала обладательницей премии «Золотой граммофон – 2017», вчера вечером выступила в Национальном дворце «Украина» в Киеве в честь пятнадцатилетия юбилея балета Freedom. Следует отметить, что ни в одной из афиш не было имени Ани Лорак, однако организаторы анонсировали появление звезды, имеющей в Украине миллионы поклонников.
Ани Лорак тайно выступила на концерте в Киеве
Ани Лорак тайно выступила на концерте в Киеве

На сцену артистка вышла без предварительного представления и исполнила одну песню. После этого Каролина обратилась к публике и даже расплакалась.

«Привет, Киев! Привет, мои любимые! Для меня очень большая честь быть в этом зале, поздравлять талантливых, невероятных, необыкновенных, харизматичных Freedom, потому что они это что-то особенное под солнцем, настоящие артисты. Большая честь быть участницей такого концерта, и, конечно, как вы сами понимаете, стоять на этой сцене во дворце «Украина» и петь для вас. Спасибо! Люблю вас!», - сказала артистка, сорвав бурные аплодисменты в зале. Стоит отметить, что Ани Лорак не выступала на родине три года. Помимо Лорак, во дворце «Украина» выступили Наталья Могилевская, Злата Огневич, Ольга Полякова, Макс Барских, Ирина Билык и Лайма Вайкуле.

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