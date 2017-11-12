Scorpions в Киеве: полный аншлаг и восторг фанатов

Легендарная группа Scorpions выступила в Киеве, дав единственный концерт в Украине. Как информирует replyua.net со ссылкой на ТСН, музыканты выступили во Дворце спорта при полном аншлаге.
В день концерта у касс выстроились огромные очереди, и большинство поклонников даже не смутили цены на билеты в фан-зону – билеты по две тысячи гривен раскупали, как горячие пирожки. В сюжете ТСН отмечается, что на концерт своих любимых музыкантов пришли не только киевляне – среди купивших билеты были фанаты из других городов и даже стран. В очереди за билетами журналисты познакомились с израильтянами, которые признались, что преодолели такой большой путь только ради того, чтобы побывать на концерте любимой группы, поскольку в Израиле они не смогли попасть на выступление. Нужно отметить, что группа уже выступала в Киеве – последний раз зимой 2016 года.
Группа была основана в Ганновере, в далеком 1965 году, однако мировая известность пришла к музыкантам гораздо позже, уже в восьмидесятых. В Германии Scorpions считается самой популярной рок-группой уже не первое десятилетие.