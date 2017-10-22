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«Зуб за зуб»: Геращенко поставила ультиматум «Самопомощи» и лично Соболеву

«Зуб за зуб»: Геращенко поставила ультиматум «Самопомощи» и лично СоболевуИрина Геращенко, являющаяся первым заместителем спикера Верховной Рады Украины, поставила ультиматум политической силе «Самопомощь» и лично депутату от этой же фракции Егору Соболеву. Более детально об этом она написала в своем «Фейсбуке», о чем пишет replyua.net.

Сам ультиматум Ирины Геращенко к нардепу Соболеву состоит из пяти пунктов:
- выплатить компенсацию за испорченные микрофоны в Раде;
- снять с себя государственный флаг и прекратить использовать его как плащ гладиатора из детских комиксов или банное полотенце;
- навести порядок в Мариинском парке;
- убрать весь «хлам» с дороги на Грушевского;
- взять на себя публичную ответственность за «блокаду Донбасса».

Кроме того, в своем сообщении Ирина Геращенко отметила: «А еще я имею ультиматум к «Самопомощи». Успокойте своих парламентариев, у вас же жесткая там дисциплина. Предоставьте возможность жителям Киева спокойно работать на следующей неделе, разблокировав центральную улицу». Как сообщалось ранее, в своем «Фейсбуке» народный депутат ВРУ Егор Соболев обнародовал ультиматум для Петра Порошенко от якобы протестующих под стенами Рады активистов.
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