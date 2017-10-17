«Порошенко ненавидят больше, чем Януковича», - Саакашвили

Как информирует replyua.net, будучи на площади Конституции Михаил Саакашвили заявил: «Хорошая идея – нам остаться здесь до тех пор, пока наши требования не будут выполнены». Также политик добавил, что власти дали свое согласие выполнить в четверг два из трех требований митингующих, однако расценивает это как затягивание времени.
Согласно мнению экс-губернатора Одесской области Михаила Саакашвили, больше всех протеста боится украинский лидер Петр Порошенко. При этом политик заявил: «Виктора Януковича больше Кучмы ненавидели, а Порошенко ненавидят больше, чем Януковича. И это факт, печальный факт». По словам бывшего президента Грузии, «разница между Виктором Януковичем и Петром Порошенко заключается в том, что от Януковича никто не ждал добра, а Порошенко постоянно задабривал украинцев сладкими разговорами».