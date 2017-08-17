В некоторых районах Киева загрязнение воздуха превышает норму в несколько раз

Главное управление Госпотребслужбы в Киеве сообщило о том, что сразу в нескольких районах столицы уровень загрязнения воздуха в несколько раз превышает допустимые пределы, передает replyua.net.
Сотрудники Центральной геофизической обсерватории рассказали, что на Демеевской и Бессарабской площадях превышены допустимые пределы содержания в воздухе пыли, кроме того, на этих площадях, а также на Оболонском проспекте и на улице Довженко превышены допустимые нормы оксида углерода. Уровень диоксид азота превышен на улицах Попудренко и Довженко, на Демеевской и Бессарабской площадях, на Оболонском проспекте, и на бульваре Леси Украинки. Кроме того, допустимый уровень содержания формальдегида сейчас превышен на Демеевской и Бессарабской площадях, на улицах Попудренко и Довженко, на Оболонском проспекте и на проспекте Науки, а также на бульваре Леси Украинки.
«Лабораторные исследования атмосферного воздуха продолжаются, в случае ухудшения ситуации будут немедленно оповещены население и Киевская администрация», говорится в заявлении.