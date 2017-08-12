Эксперты запретили купание на всех киевских пляжах

Ни один из столичных пляжей не смог пройти проверку на качество воды, и на всех муниципальных пляжах Киева теперь запрещено купаться.
Как передает replyua.net, такая информация появилась на официальном сайте коммунального предприятия «Плесо». Ни один из пляжей не смог получить зеленый статус – на одиннадцати муниципальных пляжах или вообще запрещено купаться, или не рекомендуется заходить в воду. Со вчерашнего дня, с 11 августа, не рекомендуется купаться на Чортором, Предмостной Слободке, Золотом, Молодежном, Детском и Венеции. Строго запрещается купаться на Пуще Водице, Тельбине, Радуге, Вербном и Центральном пляжах. Напомним, что неделей ранее несколько пляжей все-таки прошли проверку на качество воды, однако эксперты заявляют, что вода опять не отвечает стандартам качества.
В начале этого сезона все муниципальные столичные пляжи получили паспорта пригодности, более того, три киевских пляжа были отмечены соответствием европейским стандартам. Напомним, что в эти выходные синоптики прогнозируют очень жаркую погоду в Киеве – воздух будет прогреваться до 30-34 градусов, осадков не ожидается.