Омелян пояснил, когда украинцы смогут добираться до «Борисполя» на метро

Через два года украинцы смогут добираться до аэропорта «Борисполь» на метро, но это произойдет лишь в том случае, если удастся договориться с кредиторами из Китая.
Как информирует replyua.net со ссылкой на Обозреватель, такое заявление прозвучало от Владимира Омеляна, министра инфраструктуры. По его словам, рассматриваются самые разные варианты реализации этого масштабного проекта. «Потому что, как вы знаете, является тот многострадальный китайский кредит на Воздушный экспресс, хотя часть денег из него разворовали «папередники». В конечном итоге мы все же пришли к концепции легкого метро, которое должно пройти по поверхности, полноценно соединить Киев с аэропортом», - заявил министр.
Также Омелян подчеркнул, что, если бы удалось успешно завершить переговоры с кредиторами из Китая, то проект удалось бы реализовать примерно за полтора года, а следующие шесть месяцев ушли бы на сбор технической документации. По его словам, переговоры идут в настоящее время, и он надеется, что реализация проекта начнется скоро.