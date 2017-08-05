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Столична влада обіцяє демонтувати більше 1000 МАФів до кінця року

Столична влада обіцяє демонтувати більше 1000 МАФів до кінця року
У Київській міській державній адміністрації анонсували, що до кінця поточного року в Києві демонтують 1200 незаконно встановлених МАФів, інформує replyua.net з посиланням на Еспресо.

З відповідною новиною виступив очільник міста Віталій Кличко. Він зазначив, що в цьому році вже вдалося прибрати зі столичних вулиць більше тисячі незаконно встановлених споруд і у КМДА мають плани прибрати ще майже 1200 МАФів до кінця 2017 року. Кличко зауважив, що городяни бачать, що міська влада намагається наводити лад з МАФами і тепер там, де раніше стояли МАФи, є відкритий простір та парки. Щоправда міський голова столиці підкреслив, що київська влада підтримує підприємців, але вони мають легально працювати. Кличко запропонував, аби ті працювали офіційно і брали в оренду приміщення. Однак, на думку Кличка, незабаром функцію МАФів виконуватимуть торгівельні центри, в яких будуть орендувати приміщення підприємці, «як це і відбувається в усіх цивілізованих країнах».

Нагадаємо, київська влада зробила до вересня Контрактову площу та прилеглу до неї вулицю Сагайдачну повністю пішохідними, аби провести експеримент, наскільки зручним таке нововведення буде для киян на постійній основі.
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