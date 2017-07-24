Цветение озер в Киеве предотвратят с помощью новой технологии

Проблема цветения озер в Киеве в этом году стала очень актуальной, однако специалистам удалось предотвратить цветение на озере Тельбин с помощью новой технологии – там используют технику аэрации.
Как сообщает replyua.net, об этом Дмитрий Белоцерковец, советник столичного мэра по вопросам благоустройства, написал на своей странице в Фейсбуке. «Эксперимент c аэрацией на озере Тельбин в действии. Благодаря системе аэрации, которую город установил в мае этого года, период без цветения воды на озере удалось продлить минимум на месяц. По данным КП "ПЛЕСО", в 2016 году озеро зацвело уже в июне», написал Белоцерковец.
По его словам, в этом году цветения уже нет, оно наблюдается только местами, и после этого можно говорить о том, что большая часть Тельбина по-прежнему очень чистая – нет ни зелени, ни запаха, ни изменения цвета. Советник мэра отметил, что об этом рассказывают и отдыхающие, и жители домов, которые находятся рядом с озером.