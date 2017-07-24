Метеорологи зафиксировали еще один температурный рекорд в Киеве

Впервые с начала текущего месяца в столице Украины был зафиксирован температурный рекорд. Как информирует replyua.net, весь июль был в Киеве довольно прохладным, однако последние дни установилась очень жаркая погода.
Как заявили сотрудники Центральной геофизической обсерватории, 22 июля в столице была самая жаркая ночь за последние 137 лет – все время, пока проводятся метеонаблюдения. По словам метеорологов, в эту ночь столбик термометра не опускался ниже отметки в 22,7 градусов, что является абсолютным рекордом. Последний раз рекорд ночной температуры в Киеве метеорологи фиксировали в 2001 году, однако в ту ночь температура не опускалась ниже 22,5 градусов тепла. «Это первый температурный рекорд нынешнего июля, который отмечается резким повышением температуры», отметили в обсерватории.
Это лето преподносит жителям Киева и других украинских городов множество сюрпризов – сильнейшие ливни, град, резкое понижение температуры, жару. К примеру, в июне в Киеве также была зафиксирована самая теплая ночь за всю историю наблюдений. С 7 на 8 июня было очень жарко, а в дневные часы температура не опускалась ниже 30 градусов.