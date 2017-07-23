«Купаться запрещено»: названы опасные пляжи Киева

В коммунальном столичном предприятии «Плесо» заявили о том, что на сегодняшний день ни один из пляжей Киева не является пригодным для купания из-за несоответствия воды санитарным нормам. Как сообщает replyua.net, такая информация накануне появилась на официальном сайте «Плесо».
В эти дни запрещено купаться на Центральном, Тельбине, Радужном, Вербном, Чортором, Пуще-Водице, Молодежном, Предмостной Слободке, Золотом, Детском и Венеции. Как пояснили на предприятии, все эти пляжи не смогли пройти проверку песка и воды по нормативным показателям. Еще в средине июня Госпродпотребслужба сообщала, что все одиннадцать столичных пляжей готовы к купальному сезону, а в целом по Украине половина пляжей пригодны для отдыха.
Однако из-за сильного загрязнения теперь эти пляжи стали непригодными для отдыха и купания. А вот одесские пляжи в этом году стали одними из самых чистых. Несколько дней назад местные специалисты заявили, что, согласно результатам проверки, вода на всех пляжах Одессы соответствует нормативным показателям.