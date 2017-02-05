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Спецтема"С*ка, їх там немає!!!": Жінка розповіла про шокуючий діалог з російським найманцем

Гидрометцентр сообщает о сильных морозах в Киеве

Гидрометцентр сообщает о сильных морозах в Киеве
По прогнозам Гидрометцентра, в Киев идут сильные морозы, и понижение температуры начнется вечером в воскресенье, информирует replyua.net.

Сегодня днем в столице столбик термометра опустится до отметки в 2-4 градуса мороза, осадки синоптики не прогнозируют, однако в ночные часы погода начнет меняться. Как заявили в Гидрометцентре, завтра в Киеве будет очень снежно и морозно – в дневные часы уже до 8 градусов со знаком минус. С понедельника на вторник понижение температуры продолжится. В ночные часы ожидается мороз до 15 градусов, днем 7 февраля синоптики прогнозируют до -12 градусов. А вот в среду на смену оттепели, длившейся последние дни, придут настоящие февральские морозы.

В дневные часы будет около 14 градусов со знаком минус, а ночью – до 21 градуса мороза. В четверг синоптики обещают продолжение сильных морозов – ночью около 20 градусов, днем порядка 15 градусов ниже нуля. Напомним, что во вторник, 7 февраля, понижение температуры ожидается во всех регионах Украины, и лишь на западе в дневные часы будет около -2 градусов.
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