Киевлянам предложили платить за коммуналку в рассрочку

Жители Киева могут теперь оплатить долги за коммуналку в рассрочку, сроком до пяти лет, информирует replyua.net со ссылкой на Интерфакс-Украина.
Такую услугу сейчас предлагают в коммунальном концерне «Центр коммунального сервиса» - каждый киевлянин сможет воспользоваться механизмом реструктуризации задолженности по квартплате сроком до пяти лет, причем первый взнос уплачивать не придется. В пресс-службе КГГА отметили, что с 1 февраля этого года любой житель Киева сможет прийти в центр и заключить соответствующий договор о реструктуризации долгов по коммунальным платежам. В Киевской городской государственной администрации при этом подчеркнули, что сначала нужно написать заявление и отдать его бухгалтеру, проводящему прием граждан в жилищно-эксплуатационной организации, которая обслуживает население.
Помимо заявления, с собой необходимо взять документ, удостоверяющий личность (паспорт), а также его копию, копию идентификационного кода и копию документов на квартиру, подтверждающих, что обратившийся гражданин является ее владельцем.