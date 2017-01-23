ДТП у Києві: Водій-винуватець намагався тікати (ВІДЕО)

Нещодавно в Києві п’яний водій елітного автомобіля Porsche Cayenne спричинив лобове зіткнення з мікроавтобусом Mercedes Sprinter. Про це повідомив кореспондент, представник проекту «ДТП Київ» Антонов Владислав на своїй сторінці у Фейсбуці, передає replyua.net.
Згідно з повідомленням, дорогий автомобіль Порше просто вилетів на зустрічну смугу та врізався в мікроавтобус. Як з’ясувалося дещо пізніше, винуватець дорожньо-транспортної пригоди не сильно постраждав в наслідок сильного удару, про що свідчила його спроба втекти з місця аварії. Крім того у інформаційному листі наголосили, що водій Cayenne знаходився у стані сильного алкогольного сп’яніння.
«З позашляховика, ледве тримаючись на своїх двох, виліз чоловік, який намагався комусь телефонувати. Після кількох невдалих спроб зв’язатися з кимось, він спробував втекти з місця ДТП. Спроба була доволі епічна: чоловік наніс удар головою в груди поліцейського і спробував тікати, однак швидкість п’яного горе-водія без авто виявилась не достатньою, на відміну від поліції. Його в лічені секунди наздогнали та одягли наручники», - зазначається у повідомленні. Раніше також повідомлялося, що під час ДТП в Києві сильно постраждав водій Mercedes Sprinter, якого доправили в лікарню з важкими пораненнями.