валюта
СпецтемаМуждабаев: поющие проститутки из Украины развлекают оккупантов с выездом на дом (ВИДЕО)

ДТП в центре Киева унесло человеческую жизнь

ДТП в центре Киева унесло человеческую жизнь
В воскресное утро, 15 января 2017 года, в центре столицы Украинского государства, на пересечении улицы Владимирской и бульвара Тараса Шевченко произошло дорожно-транспортное происшествие – столкнулись два транспортных средства марок Skoda и Toyota. Летальный исход стал результатом аварии на автодороге, о чем информирует replyua.net, со ссылкой на dtp.kiev.ua.

Итак, сообщается, что смертельная авария в центре Киева произошла утром в воскресенье. В соответствии с предварительными данными, один из участников ДТП, водитель транспортного средства, несмотря на существующие правила дорожного движения, грубо нарушил их, продолжая движение автомобиля на красный свет светофора. После того, как два автомобиля столкнулись, транспортное средство марки Skoda протаранил металлическое ограждение.

В свою очередь издание «Еспресо» информирует, что в результате дорожно-транспортного происшествия погибла пассажирка Skoda. Кроме того травмы получили водитель того же авто Skoda, а также управляющий Toyota. Оба они в результате аварии были госпитализированы. Интересно отметить что, по информации свидетелей инцидента, сразу же после ДТП с автомобиля марки Toyota были сняты государственные номерные знаки.
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Горячая тема: Муждабаев: поющие проститутки из Украины развлекают оккупантов с выездом на дом (ВИДЕО)
Важное за сутки

Последние новости

В Польше открылось очередное консульство Украины, - МИД

Муждабаев о гибридности экономики в Украине

Бывший водитель Нетаниягу осужден за педофилию

Перемещение американских солдат будет осуществляться один раз девять месяцев

Перейдет ли Сидорчук из Динамо в Фенербахче

Муждабаев: кого можно считать самой здоровой частью российского общества?

В Минсоцполитики рассказали, сколько денег нужно для выплаты пенсии на Донбассе

По мнению Ляшко "Правительственные дауны" ставят Украину на грань банкроства

Перевод пенсий из России в Израиль станет возможен с начала апреля

Мотузяник рассказал подробности проверки частей ВС РФ

Ученые: Почему секс в космосе - это плохая идея

Две россиянки попросили убежища в Украине в пункте пропуска под Харьковом

ДТП в центре Киева унесло человеческую жизнь

Какую воду безопаснее пить?

Жизнь без прослушки, возможно ли это? Большая дыра в Viber

Власти Германии готовы к кибератакам во время выборов

«Обитель зла: Последняя глава» скоро в кино

Балчун: в Украине появится поезд с вагонами-трансформерами

Война на Донбассе: силы АТО понесли потери среди личного состава

Бабченко: Госдума может запретить поцелуи в общественных местах

 Новости за день