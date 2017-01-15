ДТП в центре Киева унесло человеческую жизнь

В воскресное утро, 15 января 2017 года, в центре столицы Украинского государства, на пересечении улицы Владимирской и бульвара Тараса Шевченко произошло дорожно-транспортное происшествие – столкнулись два транспортных средства марок Skoda и Toyota. Летальный исход стал результатом аварии на автодороге, о чем информирует replyua.net, со ссылкой на dtp.kiev.ua.
Итак, сообщается, что смертельная авария в центре Киева произошла утром в воскресенье. В соответствии с предварительными данными, один из участников ДТП, водитель транспортного средства, несмотря на существующие правила дорожного движения, грубо нарушил их, продолжая движение автомобиля на красный свет светофора. После того, как два автомобиля столкнулись, транспортное средство марки Skoda протаранил металлическое ограждение.
В свою очередь издание «Еспресо» информирует, что в результате дорожно-транспортного происшествия погибла пассажирка Skoda. Кроме того травмы получили водитель того же авто Skoda, а также управляющий Toyota. Оба они в результате аварии были госпитализированы. Интересно отметить что, по информации свидетелей инцидента, сразу же после ДТП с автомобиля марки Toyota были сняты государственные номерные знаки.