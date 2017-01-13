В столичному ресторані чоловік прострелив собі голову

В одному з київських ресторанів, який знаходиться на вулиці Січових Стрільців, під час звичайнісінького ранкового сніданку один з відвідувачів вистрілив собі з пістолету в голову. Про це у п’ятницю, 13-го січня, повідомляє прес-центр Головного управління Національної поліції Києва, передає replyua.net.
Даний інцидент відбувся сьогодні зранку. За словами очевидців, чоловік, який сидів в закладі, несподівано дістав зброю на вистрілив собі в голову. Наразі правоохоронці з’ясовують деталі обставин. Встановлюють причину таких дій. Після вистрілу пораненому чоловікові відразу викликали карету швидкої допомоги. Наразі він з вогнепальним пораненням знаходиться у лікарні. Про його стан нічого не повідомляється.
Також у повідомленні Нацполіції зазначається, що крім стрілка ніхто з відвідувачів та персоналу закладу не постраждав. «Всі зібрані дані з місця події було зареєстровано в Шевченківському управлінні поліції. Наразі проходить перевірка, в результаті чого буде вирішуватися питання інкримінації події та доцільності порушення кримінального провадження», - зауважили у повідомленні. Також повідомляється, що потерпілому близько 25 – 30 років, його особу встановлюють.