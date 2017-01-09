Сазонов: наследие УССР можно улучшать, но невозможно изменить принципиально

Кирилл Сазонов на своей странице в Фейсбуке пишет о своих наблюдениях изменений жизни Бучи и выводах, которые из них можно сделать, - передает replyua.net.
Блогер сообщает: «Проехался на машине по Буче. Ну, поздравил с прошедшими товарища, плюс немного по магазинам. На самом деле интересно было посмотреть о том, как продвигается уборка снега. И оно того стоило. То, что центральные дороги убирают – это респект коммунальщикам и вообще городской власти, но я бы не стал об этом писать. В глаза бросается безумная разница между вычищенными новыми кварталами (где люди вселялись недавно и сразу создавали ОСББ) и старыми районами, где как-то за все отвечают прежние ЖЭКи».
По словам Сазонова, картинка отличается, как частный современный магазин от старого советского гастронома. Он пишет: «Делаю вывод – наследие УССР можно улучшать, но невозможно изменить принципиально. Нужно создавать новое. Руками предпринимателей, а не государства. И тогда все будет замечательно. А чтобы не повторить ошибки поздней Европы разного рода контролеров, проверяющих, борцов за равенство полов, религий и цветов кожи нужно гнать пинками от тех, кто работает. Чтобы не мешали».