Мэр Киева распорядился убрать весь снег в столице до утра

В главном городе Украины Киеве коммунальщики осуществляют работу круглосуточно, ведь невозможно, чтобы хаос застал столицу в первый рабочий день недели. Такое заявление сделал Виталий Кличко, возглавляющий КГГА, в ходе проверки работы ночью коммунальных служб, сообщает отдел по связям с общественностью ведомства.
Как информирует replyua.net, городской голова Киева отметил: «Я осуществил проверку работы коммунальщиков по чистке снега. Естественно, что такие огромные выпады осадков в виде снега – это природная стихия! Всем сегодня известно, какова ситуация в областях нашего государства. Везде, в каждом городе присутствуют проблемы с чисткой выпавших осадков. Дороги парализованы».
Виталий Кличко подчеркнул, что коммунальные службы делают все возможное, однако им необходимо работать более эффективно, а значит и слаженно. Городской голова дал указание коммунальным службам убрать дороги и тротуары Киева от снега до наступления утра, 10 января. Мэр заявил: «Всем служба даю распоряжение со всей ответственностью относиться к работе. Главной задачей является то, чтобы до вторника, до начала рабочей недели, от снега были расчищены тротуары, улицы, а также все дороги столицы нашей страны». Напоследок чиновник добавил, что тротуары и переходы, находящиеся у остановок общественного транспорта должны быть убраны в обязательном порядке.