У столичному супермаркеті полиця з товарами привалила людину (ФОТО)

У вівторок, 3-го січня, в одному з супермаркетів Києва сталася надзвичайна ситуація. На одного покупця та продавця магазину впав стелаж з продуктами. Про це розповів сам потерпілий Перевозченко Владислав на своїй сторінці у Фейсбуці, передає replyua.net.
«Стою собі, дивлюсь на ціни. Неподалік знизу працівник поправляє товари на полиці. Біля нас пройшов ще один працівник магазину та покликав свого товариша вийти з ним на перекур. І тільки він це проговорив, як тут на нас двох полетів ввесь стелаж. Мене ледве зачепило. А от працівника магазину повністю «поховало» під соками», - розповів чоловік.
Очевидець зазначив, що на щастя працівник магазину залишився без ушкоджень. Але продукція, яка опинилася на підлозі, виявилася непридатною. «Через декілька секунд з службового приміщення вибігли продавці та керівник супермаркету. Вони завмерли та дивилися на те, що трапилося, а в той самий час не дешеві соки вже розтікалися по підлозі магазину», - додав він. Також він наголосив, що «краєм вуха почув, як перемовляються між собою працівники маркету і заявляють про те, що даний стелаж опиняється на підлозі вже не перший раз». Наразі невідомо, на кого саме повісять провину за чергове падіння стелажу.