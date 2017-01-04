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У столичному супермаркеті полиця з товарами привалила людину (ФОТО)

У столичному супермаркеті полиця з товарами привалила людину (ФОТО)
У вівторок, 3-го січня, в одному з супермаркетів Києва сталася надзвичайна ситуація. На одного покупця та продавця магазину впав стелаж з продуктами. Про це розповів сам потерпілий Перевозченко Владислав на своїй сторінці у Фейсбуці, передає replyua.net.

«Стою собі, дивлюсь на ціни. Неподалік знизу працівник поправляє товари на полиці. Біля нас пройшов ще один працівник магазину та покликав свого товариша вийти з ним на перекур. І тільки він це проговорив, як тут на нас двох полетів ввесь стелаж. Мене ледве зачепило. А от працівника магазину повністю «поховало» під соками», - розповів чоловік.

Очевидець зазначив, що на щастя працівник магазину залишився без ушкоджень. Але продукція, яка опинилася на підлозі, виявилася непридатною. «Через декілька секунд з службового приміщення вибігли продавці та керівник супермаркету. Вони завмерли та дивилися на те, що трапилося, а в той самий час не дешеві соки вже розтікалися по підлозі магазину», - додав він. Також він наголосив, що «краєм вуха почув, як перемовляються між собою працівники маркету і заявляють про те, що даний стелаж опиняється на підлозі вже не перший раз». Наразі невідомо, на кого саме повісять провину за чергове падіння стелажу.
У столичному супермаркеті полиця з товарами привалила людину (ФОТО)
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Горячая тема: В России произошел инцидент с пассажирским самолетом (видео)
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