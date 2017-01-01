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Ляшко відвідав столичний вокзал, щоб нагодувати безпритульних

Ляшко відвідав столичний вокзал, щоб нагодувати безпритульних
Народний депутат України та лідер Радикальної партії Олег Ляшко відвідав безпритульних у столичному залізничному вокзалі. Про це він особисто розповів на своїй сторінці у Фейсбуці, передає replyua.net.

«Я поділився їжею зі святкового столу з безпритульними, які в новорічну ніч гріються у київському залізничному вокзалі. Вони також люди, а до людей потрібно ставитися так само, як би ви хотіли, щоб ставилися до вас. Я перед собою поставив завдання: знизити в Україні кількість безпритульних людей, особливо тих, яким ще навіть не виповнилося 18 років», - розповів Ляшко. Він пригостив безпритульних їжею та привітав з Новим роком. «Зі святкового столу» нардеп приніс до вокзалу сирі яйця, ковбасу та сало. Крім розповіді Ляшко також додав відео, на якому він розпоряджається харчами, які сам і приніс.

У соціальний мережах на це відреагували як на піар-хід перед майбутніми президентськими виборами в Україні. Сам Ляшко з цього приводу не дав жодного коментаря. Реакція людей на вокзалі також була неоднозначною. Важко сказати, що вони «налітали на святкові страви». Інші ж користувачі мереж оцінюють цей вчинок як жест доброї волі в честь Нового року. Сам Ляшко не уточнив, в який час він відвідав столичний вокзал.
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