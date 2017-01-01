У Києві пройде захід, який охоронятиме 700 правоохоронців

У Києві незабаром відбудеться хода зі смолоскипами з нагоди 108-ї річниці від дня народження Степана Бандери. Даний захід будуть охороняти 450 представників Національної поліції та 250 військовослужбовців Національної гвардії. Про це сьогодні, 1-го грудня, повідомляє прес-центр Національної поліції Києва, передає replyua.net.
«1-го січня 2017 року з нагоди 108-ї річниці від дня народження українського героя Степана Бандери у столиці будуть проходити заходи, у яких візьме участь велика кількість громадян. За дотриманням громадського порядку буде наглядати велика кількість представників правоохоронних органів. У центрі столиці біля зупинок громадського транспорту та станцій метро будуть патрулювати посилені наряди поліції», - зазначається у інформаційному листі.
Правоохоронці закликають киян та гостей міста дотримуватися правил громадського порядку, не порушувати закони України та слідкувати за своєю поведінкою. Смолоскипний марш на честь дня народження Степана Бандери проходить у Києві щорічно. У даному заході беруть участь декілька сотень осіб. На даному заході, за неофіційними даними, кількість учасників буде досягати до тисячі. Є також інформація, що можливо буде до півтори тисячі учасників.