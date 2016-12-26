Представители СБУ задержали в Киеве спонсора «ДНР»

Работниками СБУ в Киеве сегодня был задержан один из руководителей сети супермаркетов, причастной к предоставлению финансовой помощи боевикам самопровозглашенной «ДНР». Как информирует replyua.net, об этом идет речь в сообщении официального сайта СБУ. При этом ни имя топ-менеджера, которого задержали, ни подробностей совершенной операции не сообщается.
Задержанному предъявили обвинение в причастности к совершению уголовного преступления. Правоохранители возбудили уголовное производство по части первой статьи 258-5 ККУ (финансирование терроризма). Согласно решению суда, подозреваемого взяли под стражу. Сейчас известно, что представителями Службы безопасности продолжается проведение экстренных следственных действий против остальных лиц, причастных к этому делу.
Недавно глава СБУ Василий Грицак достаточно отрицательно прокомментировал встречу народного депутата Украины Надежды Савченко с лидерами самопровозглашенных «ДНР» и «ЛНР» в белорусской столице. По словам чиновника, совершенно ненормально, когда нардеп, наделенный членством в ПАСЕ, на территории третьей страны проводит встречу с террористами.