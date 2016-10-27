В Карпатах построят длинную канатную дорогу

Между городом Яремче и знаменитым курортом Буковель появится канатная дорога протяженностью четырнадцать километров, сообщает replyua.net со ссылкой на «Фиртка».
Сегодня в Ивано-Франковской областной государственной администрации прошло заседание, на котором представили проект «Схема планирования территории Ивано-Франковской области». В сообщении говорится о том, что на заседании еще не обсуждались сроки и стоимость этого масштабного проекта, однако уже известно, что протяженность канатной дороги будет достигать 14 километров, и она соединит село Татарив с горнолыжным курортом Буковель. Татарив является населенным пунктом, расположенным в очень «выгодном» районе – здесь проходит железная дорога, а также через Татарив ездит автомобильный транспорт из Львова, Мукачево и Ивано-Франковска.
Также проект «Схема планирования территории Ивано-Франковской области» включает в себя реализацию еще нескольких программ – реконструкцию трасс, автовокзалов, создание логистических центров. Проект разработали специалисты института «Дипромисто» имени Белоконя. Напомним, что ранее депутаты предложили построить железнодорожную ветку до курорта Буковель, однако такая идея не была поддержана.
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