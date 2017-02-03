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Поліцейські Херсонщини затримали злочинну групу

Поліцейські Херсонщини затримали злочинну групу
Працівники Нацполіції Херсонської області здійснили затримання злочинної організованої групи, яка безпосереднім чином причетна до більше десятка фактів викрадення зернових культур у великих об’ємах. Про це повідомляє replyua.net з посиланням на прес-службу НПУ. У повідомленні наголошується, що правопорушники намагалися втекти від переслідування на легкових авто, проте правоохоронці такий розвиток подій передбачили і створили кілька груп для затримання. Як зазначив керівник Головного управління Нацполіції в Херсонській обласі Артур Мериков.

Повідомляється, що всього за один раз зловмисники вивозили на орендованих авто КАМАЗ від 2 до 30 тон продукції сільськогосподарського призначення. Мова йде про зерно пшениці, соняха, кукурудзи, ячменю та сої.

Під час проведення слідчих дій силовикам вдалося встановити особи чотирьох підозрюваних, їх вік складає від 24 до 37 років. Ними керував 37-річий житель Херсона, якого раніше було засуджено за скоєння розбійних нападів. Йому допомагали жителі Дніпропетровської та Закарпатської областей, яких раніше було засуджено за скоєння злочинів.
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