Поліція затримала злочинне угруповання на Херсонщині (ВІДЕО)

У Херсонській області місцева поліція затримала організовану злочинну групу, яка регулярно крала зерно у великих об’ємах. Про це йдеться у повідомленні прес-центру Головного управління Національної поліції Херсонщини, інформує replyua.net.
«Злочинці намагалися утекти від правоохоронців на легкових автомобілях. Однак поліція передбачила дії зловмисників і створила декілька груп для їх затримання. Спецоперація була завершена з успіхом», - зазначається у інформаційному листі. За словами керівника Херсонської поліції Мерикова Артура, за один «захід» злочинці вивозили від 2-х до 30-ти тонн сільськогосподарської продукції на орендованих вантажівках, а саме зерно сої, кукурудзи, соняшника, пшениці та ячменю.
Під час слідчих дій поліцейські встановили особистості 4-х підозрюваних. Організатором виявився 37-ми річний мешканець обласного центру. Раніше він мав судимість за розбійний напад. Його подільники – мешканці Закарпаття та Дніпропетровщини також не без світлого минулого: наркодилерство, важкі тілесні ушкодження та крадіжки. Наразі проти злочинців вирішується питання інкримінування правопорушення. Також поліція встановлю деталі обставин і виявляє можливих інших учасників.