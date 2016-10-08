На Херсонщине начнут выпуск современных комбайнов

Херсонский машиностроительный завод приступает к выпуску самых современных комбайнов, которые будут производится на базе компании Claas из Германии. Как информирует replyua.net со ссылкой на «Громада. Херсон», на днях на херсонском предприятии был презентован комбайн «Тукано», который собирали совместно с немецкими специалистами.
Сотрудничество херсонского предприятия с немецкой фирмой реализуется согласно проекту «Зерно Украины». Целью этого масштабного Национального проекта является развитие машиностроения в нашей стране, а также обновление парка аграриев. На предприятии отметили, что современный комбайн будет целиком состоять только из немецких запчастей, однако в ближайшее время завод планируется переоснастить, и он начнет выпускать часть комплектующих для новой техники. Также стало известно, что до конца 2016 года на заводе будет собрано не меньше ста современных комбайнов, и стоимость каждого из них составит два миллиона гривен.
Более того, украинским аграриям не придется платить сразу два миллиона за комбайн – его можно будет купить в рассрочку. Машиностроительные предприятия Херсонщины также успешно экспортируют свою продукцию в ЕС, и за последнее время объемы экспорта увеличились в два с половиной раза.
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