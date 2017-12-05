В харьковском аэропорту рекордно увеличился пассажиропоток

В период с января по ноябрь текущего года международный аэропорт Харькова увеличил пассажиропоток на 36 процентов по сравнению с аналогичным периодом 2016 года, и сейчас пассажиропоток достиг 745 тысяч пассажиров, информирует replyua.net со ссылкой на пресс-службу аэропорта.
Так, за 11 месяцев прошлого года пассажиропоток достиг 548,4 тысяч человек, в этом году он составил 745,4 тысяч с приростом в 36 процентов. В ноябре этого года пассажиропоток вырос на 20 процентов - 61 тысяча пассажиров по сравнению с ноябрем 2016 года - 51 тысяча. Также в пресс-службе рассказали, что в ноябре этого года чаще всего летали в Хургаду, Тель-Авив, Киев, Минск, Варшаву, Шарм-Эль-Шейх, Стамбул.
Доля пассажиропотока на внутренних рейсах при этом достигла всего 23 процентов, а на международных – 77 процентов. В прошлом году харьковскому аэропорту удалось увеличить пассажиропоток на 61 процент, и уже два года подряд эта воздушная гавань Украины показывает рекордные результаты.