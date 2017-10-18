Геращенко: щойно в моєму рідному Харкові сталась жахлива трагедія

Народний обранець Антон Геращенко на власній сторінці в соціальній мережі повідомив про трагічний інцидент, який стався у центрі Харкова, - про це інформує видання replyua.net.
Так, Геращенко повідомив, що у центрі Харкова, на перехресті вулиць Сумської та Бурсацього узвозу, «Лексус», керований дівчиною 1997 року народження, проїхав на заборонений сигнал світлофору. Внаслідок цього відбулось зіткнення з «Фольксваген Туарег». Через це «Лексус» винесло на тротуар, де на той момент проходили десятки пішоходів. За словами нардепа, від отриманих ран померли на місці шість осіб. Ще п’ятьох пішоходів шпиталізували з травмами різних ступенів тяжкості.
Тим не менш, обидва водії практично не постраждали. Зараз лікарі роблять аналіз на наявність алкогольного чи наркотичного сп’яніння винуватців трагедії. Правоохоронці зараз проводять належні слідчі дії. Водія «Лексуса» вже затримали на три доби, а загалом їй загрожує до десяти років позбавлення волі. І все життя вона проживе з усвідомленням того, що її дії привели до смерті як мінімум шести людей. Але загиблих їхнім сім’ям вже ніхто не поверне. Висловлюю щирі співчуття рідним і близьким загиблих, - зауважує нардеп.