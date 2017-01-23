В Харькове детям продают карты Украины без Крыма

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Детская географическая игра «Карты+Флаги+Столицы» оаскандалилась в Харькове: детям предлагают изучать географию по картам, на которым Крымский полуостров входит в состав Российской Федерации. Как передаёт replyua.net со ссылкой на портал «057», производитель географической развивающей игры называет инцидент «ошибкой типографии».По данным источников, Украина без Крыма, представленная в детской игре, была размещена случайно — это является ошибкой дизайнера, которая спутала карты в версии игры на русском языке. Утверждается, что покупатели, которые покупали игру на украинском языке, получили вариант карты с Крымом в составе Украины.Согласно информации на упаковке с игрой, развивающие карты предназначены для детей от шести месяцев: благодаря картам они с раннего возраста запоминают расположение стран, названия городов и флаги стран. Географическая игра печатается в киевской типографии «Вундеркинд с пелёнок», там пообещали разослать покупателям игру с правильной версией карты по почте.