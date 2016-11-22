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В Харькове педагог интерната хотела продать ребенка

В Харькове педагог интерната хотела продать ребенка
Педагог одного из интернатов Харьковской области попыталась продать ученицу заведения. Об этом информирует replyua.net со ссылкой на сотрудников пресс-службы прокуратуры города Харькова Правоохранителям и сотрудникам областной прокуратуры уже удалось разоблачить злоумышленницу. Как рассказал возглавляющий отдел прокуратуры области Игорь Чуба, уже известно, что за тринадцатилетнюю девочку преступница хотела получить десять тысяч американских долларов.

В настоящее время злоумышленница находится под арестом во статье 208 УПК Украины. Будет приниматься решение об избрании соответствующей меры пресечения. Преступница уже проинформирована о подозрении по части третьей статьи 149 УКУ за осуществление торговли людьми и прочие незаконные действия, которые совершатся по отношению к несовершеннолетнему. За совершенное преступление женщина может быть приговорена к пятнадцати годам лишения свободы.

Недавно украинским полицейским удалось разоблачить схему продажи в рабство граждан Украины. «Живой товар» вывозили в Израиль. Также был задержан житель Львова, который приглашал людей на работу в Европу, но в результате они попали в самое настоящее рабство.
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