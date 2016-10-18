На аэродроме под Харьковом страшная находка

Недалеко от поселка Близнюки, что в Харьковской области, сотрудники правоохранительных органов откопали тело младенца. Как информирует replyua.net, ссылаясь на отдел коммуникаций Харьковского областного УНП, полицейские искали мертвого младенца около трех месяцев и нашли тело возле аэродрома.
В местной полиции пояснили, что больше трех месяцев назад было возбуждено уголовное дело по статье об умышленном убийстве матерью новорожденного ребенка. В настоящий момент тело младенца уже направили на судебно-медицинскую экспертизу, которая установит, как мать убила своего новорожденного ребенка. Напомним, что жители Близнюков в августе этого года обратились в местную полицию, заявив, что 35-летняя женщина, родившая троих детей, не может выполнять материнские обязанности.
В конце июня она родила еще одного ребенка, но не в больнице, а на дому – с родами помог сожитель. Позже они заявили, что младенец появился на свет уже мертвым. Сожитель женщины закопал тело малыша недалеко от аэродрома, а потом скрылся – якобы уехал на заработки. Следствие продолжается.
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