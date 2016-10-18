валюта
СпецтемаПорошенко стримав обіцянку: через 40 днів Мотороли не стало. Лідери бойовиків оголошують війну

На аэродроме под Харьковом страшная находка

На аэродроме под Харьковом страшная находка
Недалеко от поселка Близнюки, что в Харьковской области, сотрудники правоохранительных органов откопали тело младенца. Как информирует replyua.net, ссылаясь на отдел коммуникаций Харьковского областного УНП, полицейские искали мертвого младенца около трех месяцев и нашли тело возле аэродрома.

В местной полиции пояснили, что больше трех месяцев назад было возбуждено уголовное дело по статье об умышленном убийстве матерью новорожденного ребенка. В настоящий момент тело младенца уже направили на судебно-медицинскую экспертизу, которая установит, как мать убила своего новорожденного ребенка. Напомним, что жители Близнюков в августе этого года обратились в местную полицию, заявив, что 35-летняя женщина, родившая троих детей, не может выполнять материнские обязанности.

В конце июня она родила еще одного ребенка, но не в больнице, а на дому – с родами помог сожитель. Позже они заявили, что младенец появился на свет уже мертвым. Сожитель женщины закопал тело малыша недалеко от аэродрома, а потом скрылся – якобы уехал на заработки. Следствие продолжается.

Горячая тема: Савченко заявила, что готова поехать отдохнуть в России
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter
Обсудить новость - ответов в комментариях
Важное за день

Свежие новости

Захарченко знову марить: заявив про готовність бойовиків взяти штурмом Київ

Олещук: добровольцы на Донбассе уже не нужны

Тарас Березовець: Зустріч «нормандської четвірки» в Берліні може стати останньою

Навіть російські журналісти ловлять Путіна на брехні

Кива прокомментировал заявление Гиви о «мести»

Президент ПАРЄ написав зворушливого листа до РФ

Відбулася чергова відеозустріч ТКГ. Обговорювали питання Дебальцевого

Российские СМИ подставили Элину Свитолину

Меркель рішуче налаштована обговорити з Путіним ситуацію в Сирії

Фінансовий комітет радить президенту України звільнити Гонтареву

На аэродроме под Харьковом страшная находка

У НАБУ розповіли про причини, які затягують екстрадицію Онищенка

Фесенко: на встречу в «нормандском формате» надежд никто не возлагает

Список санкцій України проти РФ поповнили такі компанії як "КамАЗ"

В Украине появится хранилище для ядерного топлива

Синоптики: к концу недели в Украину придет теплый циклон

Украинцы собрали для армии 160 миллионов гривен

Левочкин: в безвизе с ЕС заинтересованы только 4 процента украинцев

Українці, які не отримують субсидію, матимуть змогу платити в розстрочку - Гройсман

"Смертельний" спирт привезли з Росії - Троян

 Новости за день