Еще одно массовое отравление суррогатной водкой в Харькове

5 человек получили смертельное отравление суррогатным алкоголем в Харьковской области, сообщает replyua.net со ссылкой на пресс-службу Госпродпотребслужбы.
Как стало известно, сегодня в Харьковской области суррогатным алкоголем отравились пять человек, которых медики не смогли спасти. В срочном сообщении пресс-службы также говорится о том, что уже была проведена судебно-медицинская экспертиза – все умершие граждане употребляли метиловый спирт. Один человек скончался в селе Томаховка Волчанского района, еще два человека умерли в Осколе Изюмского района, и два человека скончались в поселке городского типа Высокий Харьковского района. Напомним, что большинство граждан, отравившихся фальсифицированным алкоголем, проживали на территории Харьковской области.
Из 96 отравившихся граждан 49 человек скончались. Из них у 37 граждан медики обнаружили в крови метиловый спирт. Нужно отметить, что накануне в Запорожской области был госпитализирован мужчина с явными признаками алкогольного отравления, однако метиловый спирт в его крови обнаружен не был.
Горячая тема: Савченко заявила, что готова поехать отдохнуть в России
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter