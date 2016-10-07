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В Харькове вспышка менингита

В Харькове вспышка менингита
В Харьковской области, в Люботине, зафиксировано несколько случаев менингита, и сейчас 6 детей находятся в больнице. Как информирует replyua.net со ссылкой на «Сегодня», местные власти приняли решение продлить осенние каникулы до17 октября из-за угрозы распространения смертельно опасного заболевания. По официальным данным, менингитом заболел один ребенок дошкольного возраста и еще пятеро школьников.

Однако чуть позже мэрия Люботина проинформировала о том, что каникулы в школах будут продлены не из-за вспышки менингита, а из-за резкого похолодания в Харьковской области. В СЭС заявили, что местные власти преувеличивают масштабы «эпидемии». По словам Светланы Ковалевой, главного областного педиатра, речи о вспышке менингита не идет, и под эпидемией подразумевают массовые случаи заболевания, и 6 заболевших – это еще не эпидемия.

Чтобы вводить в Люботине карантин, шестерых заболевших недостаточно, поясняет Виктория Ситченко, заместитель начальника отдела образования. Карантин может быть введен лишь в том случае, если число заболевших превысит десять процентов от общего числа школьников. Однако каникулы были продлены именно для того, чтобы не допустить эпидемии, подчеркнула Ситченко.

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