Журналист: «Я понимаю, что в Донецк уже не вернусь, но мне жаль, что какие-то уроды все это уничтожили»

Денис Казанский, известный журналист, на своей странице в Фейсбуке пишет о том, что недавно сотрудник «Новостей Донбасса» совершил прогулку в Донецке, по улице Артема, сделав несколько снимков неработающих заведений, информирует replyua.net.
По словам Казанского, исчезли «Изба-читальня», пиццерия «Адриано», «Черчилль», «М1», «Интертоп». «А всего несколько лет назад трудно было вообразить Донецк без этих мест. С одной стороны, я понимаю, что, скорее всего, уже не вернусь в Донецк. Это пройденный этап моей жизни. А с другой стороны - все равно жаль, что какие-то уроды это уничтожили. В «Адриано» была неплохая пицца. В «Избе» - приятная атмосфера. А бутики делали Донецк тем старым добрым буржуазным городом, которым он был до 2014», - пишет журналист.
Казанский отмечает, что о прежнем процветающем Донецке напоминают только сохранившиеся вывески на зданиях, но и они в будущем исчезнут. Журналист добавил, что скоро откроются «алкомаркет» и «обнал пенсий» на месте магазинов коньяков и сигар, поскольку в Донецке в моде именно такие заведения.