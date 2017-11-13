Теперь исчезло все: известный журналист опубликовал фото оккупированного Донецка

Для просмотра в Интернете стали доступны фотографии, на которых изображены неработающие заведения в оккупированном ныне Донецке, имевшие в свое время большую популярность. Как передает replyua.net, фотографии сделал журналист местного издания, написал на своей странице в соцсети Facebook украинский журналист Денис Казанский. «Интертоп», «М1», «Черчиль», пиццерия «Адриано», «Изба-читальня» - на сегодняшний день это все исчезло, хотя буквально пару лет назад без этих мест представить себе Донецк было нереально», - подчеркнул Казанский.
По словам журналиста, атмосфера в этих местах была хорошей, однако в скором времени исчезнут даже вывески этих бутиков и кафе.
«Я, с одной стороны, могу понять, что, судя по всему, в Донецк мне уже не удастся вернуться, этот жизненный этап уже пройден. Но с другой стороны – все же жаль, что город уничтожен какими-то уродами. В «Адриано» предлагали неплохую пиццу, в «Избе» была приятная атмосфера. А благодаря бутикам Донецк был старым добрым буржуазным городом до 2014. О том Донецке пока что напоминают вывески-призраки. Однако скоро и они исчезнут», - добавил он.