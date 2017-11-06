В «ЛДНР» выступили российские знаменитости

Российские артисты продолжают гастролировать на Донбассе, во временно оккупированных населенных пунктах. Как информирует replyua.net со ссылкой на Комсомольскую правду, на этот раз в Луганскую и Донецкую «республики» приезжали Авраам Руссо и Лада Дэнс. Сначала артисты выступили в «ДНР», в Центре славянской культуры.
Отмечается, что концерт продолжался около трех часов. После этого выступления российские артисты дали еще один большой концерт в Луганске. Издание подчеркивает, что выступление артистов проходило в День народного единства, - праздник, который отмечают в России. «Потрясающая публика! Очень жаль, что из-за войны страдают невинные люди. Я верю, что музыка и красота, доброта, единство спасут мир!», - рассказала после выступления Лада Дэнс.
Напомним, что российские знаменитости являются частыми гостями в Донецке и Луганске. Ранее концерты в «ЛДНР» давали Иосиф Кобзон, который пел в дуэте с Александром Захарченко, Александр Маршалл, Олег Газманов и многие другие.