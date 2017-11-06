Боевики «ДНР» выпустили сотни снарядов из «Градов» по населению Авдеевки и Опытного

В сообщении говорится: «Под удар снарядов реактивных систем залпового огня «Град» практически одновременно попали населенные пункты Опытного и Авдеевки. По Авдеевке российскими наемниками было выпущено 137 реактивных снарядов, а по Опытному - 110».
В это же время в штабе антитеррористической операции не предоставили информации о разрушениях или жертвах в результате таких жестких обстрелов. В пресс-центре отметили: «Цинично нарушая договоренности, достигнутые в Минске, незаконные вооруженные формирования некоторых районов в Донецкой области в очередной раз ставят под угрозу жизни мирного населения». За последние сутки, по известным данным, террористы незаконных вооруженных формирований на Донбассе применяли тяжелое вооружение. Два бойца Вооруженных сил Украины получили ранения.